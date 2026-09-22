Maria Rizomar Ferreira Cruz, de 56 anos, foi perseguida, esfaqueada e morta na madrugada deste domingo (20), no Grajaú, zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, a autora do crime é a vizinha Francisca Luiz da Silva, de 43 anos, vizinha da vítima. As duas estavam juntas momentos antes do crime.

A "vovó tiktoker" publicava vídeos sobre seu cotidiano no TikTok. Por volta das 5h, testemunhas ouviram uma discussão e viram Francisca com uma faca. Segundo a polícia, a vítima tentou se defender, mas foi atacada. A suspeita deixou o local, mas voltou para dar novos golpes.

A polícia investiga possível relação do homicídio com um suposto caso extraconjugal entre Maria e o marido de Francisca. A suspeita não foi encontrada, mas uma faca ensanguentada foi localizada em sua casa.