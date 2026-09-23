O ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), negou nesta quarta-feira (23) um pedido da defesa do ex-vereador Milton Leite (União Brasil) para soltá-lo em caráter liminar (provisório).

O juiz considerou que não houve ilegalidade na decisão que determinou a prisão do político porque a medida serviu "para o prosseguimento de investigação complexa sobre o gravíssimo fato da afirmada infiltração de facção criminosa no transporte público" de São Paulo.

O despacho saiu por volta das 15h desta quarta. Pouco antes, às 14h, a defesa de Milton havia dito ao STJ que desistiria do habeas corpus, mas esse pedido acabou não sendo apreciado a tempo.