O rapper Oruam não tem mais nenhuma ordem de prisão pendente contra ele. Nesta quarta-feira (23), a 8ª Câmara Criminal do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) concedeu, por unanimidade, habeas corpus ao artista no processo que apura suposta lavagem de dinheiro para a facção Comando Vermelho.

O mandado derrubado pelos desembargadores era o último ainda em vigor contra Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome de registro do cantor. Ele era considerado foragido desde fevereiro após descumprir as regras do monitoramento eletrônico, ocasião em que teve a ordem de prisão restabelecida por decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Em nota, a defesa afirmou que o rapper e o advogado sempre acreditaram que a Justiça restabeleceria a liberdade dele. O passo seguinte, segundo a defesa, é encerrar o processo. "O próximo resultado esperado é o trancamento desta ação penal, formada inteiramente por provas ilícitas, conforme atestado em laudo pericial", disse o advogado Thiago Lemos.