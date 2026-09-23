A modelo paulista Larissa Brito dos Santos, 25, foi encontrada morta dentro do carro do ex-namorado durante uma fiscalização alfandegária no sudeste da França, na segunda-feira (21). O homem foi preso.

Sem condições de pagar pelo traslado, a família tenta arrecadar dinheiro para trazer o corpo da jovem ao Brasil.

"Eu preciso enterrar minha filha", disse a mãe da modelo, Liliane Brito Nogueira. Segundo ela, uma funcionária do consulado do Brasil na França estimou o custo do traslado em R$ 112 mil. A família criou uma vaquinha online para custear a viagem.