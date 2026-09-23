O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), se manifestar sobre os registros de entrada e saída do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, nas dependências da Casa.

Fux foi sorteado como relator da ação, que tem como objetivo saber se houve visitas de Viviane e Vorcaro no Senado entre 2019 e 2026.

Originalmente, o próprio Moraes havia sido sorteado para relatar o caso. Porém, o ministro se declarou impedido. O magistrado citou artigo do CPC (Código de Processo Civil) que diz que um juiz não pode exercer suas funções em um processo caso o cônjuge seja parte.