Danilo Zocatelli, 37, tomou coragem e ligou para João Cesco Filho, 64, um agricultor que cultiva soja e trigo no interior do Paraná. "Não é todo dia que você pede ao seu pai para pintar ele de drag queen."

Acontece que Danilo, um artista baseado na Inglaterra, teve uma ideia para seu trabalho de mestrado no londrino Royal College of Art. Mas dependia de João para o plano vingar. Foi então que telefonou para o seu velho em Marialva (PR).

Lembra bem do que lhe disse: "Esse projeto eu só consigo fazer com o senhor. A gente vai ter que falar de coisas que nunca falou antes. Talvez a gente chore, mas acho que vai ser muito importante, e para fazer esse projeto eu tenho que pintar o senhor".