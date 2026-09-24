Uma mulher que afirma ter trabalhado por nove anos para o ator Murilo Benício entrou na Justiça do Trabalho cobrando cerca de R$ 300 mil. Ela relata acúmulo e desvio de funções, jornadas extensas e atraso no pagamento de verbas trabalhistas, apurou o portal Metrópoles.
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Segundo a ação, ela foi contratada como auxiliar de escritório em 2015 e dispensada em 2018, mas continuou trabalhando até 2024 sem registro em carteira.
A ex-funcionária afirma ter feito tarefas para familiares do ator. Entre os pedidos atribuídos a Pietro Antonelli, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli, estão o pagamento de contas pessoais e o agendamento de consultas, inclusive fora do horário comercial.
A ação também cobra horas extras, férias vencidas e outras verbas rescisórias. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, a mulher afirma que o salário não correspondia ao conjunto de atividades realizadas.