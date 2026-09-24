Uma mulher que afirma ter trabalhado por nove anos para o ator Murilo Benício entrou na Justiça do Trabalho cobrando cerca de R$ 300 mil. Ela relata acúmulo e desvio de funções, jornadas extensas e atraso no pagamento de verbas trabalhistas, apurou o portal Metrópoles.

Leia também: Alexandre Pires é alvo de operação da Polícia Federal

Segundo a ação, ela foi contratada como auxiliar de escritório em 2015 e dispensada em 2018, mas continuou trabalhando até 2024 sem registro em carteira.