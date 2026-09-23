A operação também tem como alvos Matheus Possebon e Diego Possebon. Ao todo, são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 17 ordens de sequestro de bens e valores, autorizados pela 4ª Vara da Justiça Federal em Boa Vista (RR).

O cantor Alexandre Pires é um dos alvos da segunda fase da Operação Disco de Ouro, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (23). Agentes cumprem buscas em endereços ligados ao artista em Uberlândia (MG).

Segundo a PF, a investigação apura uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e outros crimes de caráter transnacional. O grupo é investigado por comercializar cassiterita extraída ilegalmente da Terra Indígena Yanomami, em Roraima, com registro de origem legal no Pará.

As investigações apontam movimentação e ocultação de mais de US$ 48 milhões por meio de empresas, operações financeiras internacionais, contas de terceiros e mecanismos informais de compensação.

Alexandre Pires e Matheus Possebon já haviam sido alvos da primeira fase da operação. Na época, a investigação apontou que o cantor recebeu R$ 1 milhão de uma mineradora investigada. A defesa negou envolvimento com garimpo ou extração ilegal de minério.