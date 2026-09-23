Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 34% das intenções de voto para presidente entre os eleitores de São Paulo, contra 31% de Lula (PT). Augusto Cury (Avante) aparece com 7%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 1%.
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Na comparação com a pesquisa de 8 de setembro, Flávio passou de 31% para 34%, enquanto Lula oscilou de 30% para 31%. Cury caiu de 8% para 7%, Caiado manteve 4%, e Renan subiu de 2% para 3%.
Os demais candidatos registraram 0%: Wilson Grassi, Samara Martins, Edmilson Costa, Rui Costa Pimenta, Lonardo Avalanche, Hertz Dias e Clariana Barão. Indecisos somam 11%, enquanto 9% disseram votar em branco, nulo ou não participar da eleição.
Para 80% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva. Outros 20% afirmam que ainda podem mudar de voto até a eleição, em 4 de outubro.
Sobre o governo Lula, 55% disseram desaprovar a gestão e 40% afirmaram aprová-la. Outros 5% não souberam ou não responderam.
A Quaest ouviu 1.800 pessoas com 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08886/2026.
A busca externa para conferência da pesquisa não retornou resultados; os dados acima foram mantidos conforme o material fornecido.
Com informações do g1.