Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 34% das intenções de voto para presidente entre os eleitores de São Paulo, contra 31% de Lula (PT). Augusto Cury (Avante) aparece com 7%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 1%.

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Na comparação com a pesquisa de 8 de setembro, Flávio passou de 31% para 34%, enquanto Lula oscilou de 30% para 31%. Cury caiu de 8% para 7%, Caiado manteve 4%, e Renan subiu de 2% para 3%.