25 de setembro de 2026
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ATLAS/BLOOMBERG

Empate: Lula tem 47,7% e Flávio, 47,4% no 2º turno

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Charles Vieira e Ricardo Stuckert
A diferença de 0,3 ponto está dentro da margem de erro de um ponto percentual.
A diferença de 0,3 ponto está dentro da margem de erro de um ponto percentual.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47,7% das intenções de voto contra 47,4% de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (23). A diferença de 0,3 ponto está dentro da margem de erro de um ponto percentual.

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No primeiro turno, Lula aparece com 45,8%, ante 43,4% de Flávio. Renan Santos (Missão) tem 4,5%, Augusto Cury (Avante), 2,1%, Ronaldo Caiado (PSD), 1,3%, e Romeu Zema (Novo), 0,9%. A diferença de 2,4 pontos entre os dois primeiros supera a margem de erro. 

Em outros cenários de segundo turno, Lula registra 47,6% contra 42,2% de Zema; 46,6% contra 44% de Caiado; 46,2% contra 39,4% de Cury; e 46,5% contra 31,2% de Renan. 

A pesquisa ouviu 5.015 pessoas entre 17 e 22 de setembro, tem margem de erro de um ponto percentual e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-04739/2026.

Com informações do Poder 360

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