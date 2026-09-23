O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47,7% das intenções de voto contra 47,4% de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (23). A diferença de 0,3 ponto está dentro da margem de erro de um ponto percentual.

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No primeiro turno, Lula aparece com 45,8%, ante 43,4% de Flávio. Renan Santos (Missão) tem 4,5%, Augusto Cury (Avante), 2,1%, Ronaldo Caiado (PSD), 1,3%, e Romeu Zema (Novo), 0,9%. A diferença de 2,4 pontos entre os dois primeiros supera a margem de erro.