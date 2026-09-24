Quase metade das 451 mil mortes projetadas para o atual El Niño está concentrada em 50 países, principalmente do chamado Sul Global. O Brasil aparece entre os cinco países com maior número de mortes estimadas, com 13,3 mil entre setembro de 2026 e fevereiro de 2027, segundo estudo do Laboratório de Impacto Climático da Universidade de Chicago.

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Dos 50 países que concentram 49% das mortes projetadas, 130,2 mil estão na África, 62,2 mil na Ásia e 24,2 mil na América Latina. O estudo estima 31,4 mil mortes na Nigéria, 19,3 mil na Indonésia, 17,5 mil no Sudão, 15,8 mil na Índia e 13,3 mil no Brasil.