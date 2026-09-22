Chuvas deixam quatro mortos e mais de 3.000 pessoas fora de casa
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As chuvas e alagamentos que atingem o Rio Grande do Sul desde sexta-feira (18) deixaram ao menos quatro mortos, uma pessoa desaparecida e ao menos 3.145 pessoas fora de casa, segundo a Defesa Civil estadual.
Na manhã desta terça-feira (22), o Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul confirmou que localizou, em uma área de vegetação ribeirinha, o corpo de um menino de 4 anos que estava em um carro arrastado pela correnteza do rio São Marcos entre Caxias do Sul e Flores da Cunha. O corpo da irmã dele, uma adolescente de 13 anos, foi localizado na noite de segunda (21).
Os bombeiros ainda procuram a mãe deles, uma mulher de 43 anos, que também estava no veículo. Os três estavam com o marido da mulher, que conseguiu escapar pela janela.
Também foi encontrado nesta terça-feira o corpo de Édson Luís da Silva, 46, que caiu em uma galeria pluvial enquanto realizava a limpeza da estrutura em Caxias do Sul.
Na segunda-feira, Jerson Dias Pereira, 70, morreu em um acidente de motocicleta após ter contato com fios elétricos caídos em Pelotas (RS).
Segundo a Defesa Civil estadual, 527 mil pessoas foram afetadas pelos vendavais registrados na madrugada de segunda-feira (21) e pelas chuvas e alagamentos ao longo do dia.
Até o momento, 2.732 pessoas estão desalojadas e 413 estão desabrigadas. Ao todo, 137 municípios registraram algum tipo de dano material ou humano. Há registros de 1.978 casas destelhadas, 389 com danos não especificados e 21 destruídas. Ao menos 38 escolas e 17 unidades de saúde foram danificadas devido às chuvas.
Em São Sebastião do Caí, a elevação do rio Caí em quase 5 metros provocou o transbordamento e fez o nível chegar a 14,16 metros, quase 4 metros acima da cota de inundação. Nas últimas 24 horas, a cheia já tirou mais de 200 pessoas de casa. O rio subiu rapidamente após 160 mm de chuva, total próximo da média de 180 mm para todo o mês, cair em menos de um dia em Caxias do Sul, próximo à nascente.
Em Lajeado, o rio Taquari ultrapassou a cota de inundação e seguia subindo, com previsão de elevação até o meio-dia. Ao menos 246 pessoas ficaram desabrigadas.