As chuvas e alagamentos que atingem o Rio Grande do Sul desde sexta-feira (18) deixaram ao menos quatro mortos, uma pessoa desaparecida e ao menos 3.145 pessoas fora de casa, segundo a Defesa Civil estadual.

Na manhã desta terça-feira (22), o Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul confirmou que localizou, em uma área de vegetação ribeirinha, o corpo de um menino de 4 anos que estava em um carro arrastado pela correnteza do rio São Marcos entre Caxias do Sul e Flores da Cunha. O corpo da irmã dele, uma adolescente de 13 anos, foi localizado na noite de segunda (21).

Os bombeiros ainda procuram a mãe deles, uma mulher de 43 anos, que também estava no veículo. Os três estavam com o marido da mulher, que conseguiu escapar pela janela.