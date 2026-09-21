Força dos ventos derruba até postes no RS; 900 mil estão sem luz
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Ventos de mais de 100 km/h e chuvas durante a madrugada desta segunda-feira (21) deixaram mais de 890 mil pessoas sem luz e ao menos uma pessoa gravemente ferida no Rio Grande do Sul. Balneário Quintão, em Palmares do Sul, registrou queda de postes, de árvores, de muros de casas e destelhamentos.
Em Pelotas, no sul do estado, um homem sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital após sofrer um acidente durante o vendaval. De acordo com a Defesa Civil municipal, ele havia subido no telhado de casa para fazer um conserto. Não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde.
A cidade tem o maior número de registros de pontos sem energia no estado, com 94,3 mil unidades sem luz após um acumulado de chuva de 42 mm e ventos que chegaram a 89 km/h.
No bairro Colina do Sol, a parede de um pavilhão desabou sobre um restaurante e destruiu parte da estrutura do estabelecimento. Ninguém ficou ferido. O vento também derrubou uma parte da fachada do estádio de futebol Boca do Lobo, sede do Esporte Clube Pelotas.
As cinco estações de tratamento de água da cidade tiveram as operações interrompidas devido à falta de luz e danos estruturais causados pelo vento. Até o meio da manhã, o atendimento ainda não havia sido regularizado.
Também há 48 mil pessoas sem luz em Porto Alegre e 32,6 mil em Bagé. Segundo a concessionária CEEE Equatorial, eram 591 mil clientes sem luz por volta das 7h. Na área da CPFL RGE, eram 303 mil.
Segundo a Defesa Civil estadual, 64 municípios registraram ocorrências durante a madrugada. Ao menos 624 pessoas ficaram desalojadas e quatro estão desabrigadas no estado.
Em Rio Grande, a cobertura de um posto de gasolina desabou durante a madrugada. Os ventos chegaram a 113,7 km/h segundo informações do Climatempo, a segunda maior velocidade registrada no estado, atrás apenas de São Jerônimo, com 115,8 km/h.
Em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, o vendaval provocou danos em um centro logístico e tombou dois caminhões estacionados no local, sem feridos.
Em Porto Alegre, quedas de árvores interromperam duas vias e ao menos 21 cruzamentos tiveram problemas com semáforos. Além disso, uma árvore caiu sobre duas casas no bairro Lomba do Pinheiro. O acumulado de chuva na capital entre 0h e 8h superou os 40 mm em áreas da zona norte.
O maior acumulado registrado até o momento no estado foi em Caxias do Sul, na serra gaúcha: 130 mm até as 9h, mais da metade da média prevista para todo o mês, de 181,7 mm.
Ao menos seis estradas federais e cinco estaduais estão com o trânsito parcial ou totalmente bloqueado devido à queda de árvores.
A Defesa Civil estadual havia alertado para chuvas intensas entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, com risco de ventos fortes, de mais de 100 km/h, e raios, além de 45 mm de chuva acumulada.
O alerta tinha risco meteorológico alto para uma faixa que se estende da fronteira com o Uruguai até o Litoral Norte, incluindo a metade sul do estado e a região metropolitana de Porto Alegre.
A previsão é que a chuva se intensifique na metade norte do estado ao longo da manhã e da tarde.
A Defesa Civil também havia alertado para a possibilidade de tornado, mas, até o momento, não há confirmação da ocorrência do fenômeno no estado.
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