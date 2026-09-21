Ventos de mais de 100 km/h e chuvas durante a madrugada desta segunda-feira (21) deixaram mais de 890 mil pessoas sem luz e ao menos uma pessoa gravemente ferida no Rio Grande do Sul. Balneário Quintão, em Palmares do Sul, registrou queda de postes, de árvores, de muros de casas e destelhamentos.

Em Pelotas, no sul do estado, um homem sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital após sofrer um acidente durante o vendaval. De acordo com a Defesa Civil municipal, ele havia subido no telhado de casa para fazer um conserto. Não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde.

A cidade tem o maior número de registros de pontos sem energia no estado, com 94,3 mil unidades sem luz após um acumulado de chuva de 42 mm e ventos que chegaram a 89 km/h.