O grupo de emissoras que se revezam na cobertura televisiva da Casa Branca suspendeu nesta segunda-feira (21) a transmissão de eventos do presidente Donald Trump que dependem do sistema "de pool de imprensa": cobertura conjunta de atos e pronunciamentos do governo Trump na Casa Branca. O grupo tomou a decisão em reação à Casa Branca ter retirado a CNN da escala de cobertura atribuída à emissora.

A CNN estava escalada para fazer a cobertura televisiva de Trump nesta semana, incluindo a viagem do presidente a Nova York e seu discurso na Assembleia-Geral da ONU. Segundo Bryan Boughton, chefe da sucursal de Washington da Fox News e presidente interino do consórcio, não haverá outra emissora para substituir a CNN.

O sistema de pool existe há décadas para dividir entre os veículos os custos e a responsabilidade pela cobertura presidencial. Como o espaço no Air Force One e em eventos do presidente é limitado, uma equipe reduzida acompanha o chefe de governo e fornece imagens, áudio e informações às demais emissoras.