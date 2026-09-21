Depois de ter completo um ano e seis meses morando nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro foi demitido nesta segunda-feira (21) do cargo de escrivão da Polícia Federal. A saída foi oficializada pelo Ministério da Justiça e publicada no Diário Oficial da União.

Eduardo deixou o Brasil em março de 2025 e permaneceu nos EUA. A demissão é resultado de abandono de cargo, após faltas injustificadas por mais de 30 dias consecutivos.

O ex-deputado estava afastado da PF para exercer mandato na Câmara, mas perdeu o cargo parlamentar em dezembro de 2025 por excesso de faltas. Com o fim do mandato, deveria retornar à corporação, o que não fez.