Depois de ter completo um ano e seis meses morando nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro foi demitido nesta segunda-feira (21) do cargo de escrivão da Polícia Federal. A saída foi oficializada pelo Ministério da Justiça e publicada no Diário Oficial da União.
Eduardo deixou o Brasil em março de 2025 e permaneceu nos EUA. A demissão é resultado de abandono de cargo, após faltas injustificadas por mais de 30 dias consecutivos.
O ex-deputado estava afastado da PF para exercer mandato na Câmara, mas perdeu o cargo parlamentar em dezembro de 2025 por excesso de faltas. Com o fim do mandato, deveria retornar à corporação, o que não fez.
A decisão foi assinada pelo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, na sexta-feira (18), e publicada nesta segunda.
Eduardo também foi condenado pelo STF a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo relacionado à trama golpista. Na sexta-feira (18), a Primeira Turma rejeitou por unanimidade o ecurso da defesa e manteve a condenação.
Com informações do G1 e Agência Brasil.