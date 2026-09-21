21 de setembro de 2026
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ABANDONO DE CARGO

Fora do país há 1 ano Eduardo finalmente é demitido da PF

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Alejandro Zambrana/STF
A saída do nº 2 de Bolsonaro foi oficializada pelo Ministério da Justiça e publicada no Diário Oficial da União.
A saída do nº 2 de Bolsonaro foi oficializada pelo Ministério da Justiça e publicada no Diário Oficial da União.

Depois de ter completo um ano e seis meses morando nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro foi demitido nesta segunda-feira (21) do cargo de escrivão da Polícia Federal. A saída foi oficializada pelo Ministério da Justiça e publicada no Diário Oficial da União.

Eduardo deixou o Brasil em março de 2025 e permaneceu nos EUA. A demissão é resultado de abandono de cargo, após faltas injustificadas por mais de 30 dias consecutivos. 

O ex-deputado estava afastado da PF para exercer mandato na Câmara, mas perdeu o cargo parlamentar em dezembro de 2025 por excesso de faltas. Com o fim do mandato, deveria retornar à corporação, o que não fez.

A decisão foi assinada pelo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, na sexta-feira (18), e publicada nesta segunda.

Eduardo também foi condenado pelo STF a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo relacionado à trama golpista. Na sexta-feira (18), a Primeira Turma rejeitou por unanimidade o ecurso da defesa e manteve a condenação. 

Com informações do G1 e Agência Brasil.

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