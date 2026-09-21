21 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
RIO GRANDE DO SUL

Bilionário mais velho do país, João Vontobel morre aos 97 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução via dana.com.br
Com fortuna estimada em R$ 3 bilhões, era apontado pela Forbes como o bilionário mais velho do Brasil em 2026.
Com fortuna estimada em R$ 3 bilhões, era apontado pela Forbes como o bilionário mais velho do Brasil em 2026.

O empresário João Jacob Vontobel, fundador e primeiro presidente da Vonpar, morreu neste sábado (19), aos 97 anos, no Rio Grande do Sul. A causa da morte não foi informada. Com fortuna estimada em R$ 3 bilhões, ele era considerado o bilionário mais velho do Brasil pela Forbes em 2026.

Nascido em Ijuí em 14 de março de 1929, Vontobel iniciou a trajetória empresarial em 1948. Em 1963, tornou-se franqueado da Coca-Cola e comandou a Vonpar, empresa que se tornou uma das principais engarrafadoras da marca no país antes de ser vendida à mexicana Femsa. Atualmente, a companhia mantém três fábricas e cinco centros de distribuição de bebidas e alimentos.

Além dos negócios, Vontobel criou uma iniciativa social que se tornou referência no Rio Grande do Sul. Em 2003, a Vonpar inaugurou em Porto Alegre o primeiro Prato Popular Restaurante Comunitário, com refeições a R$ 1 para pessoas cadastradas. O projeto chegou a mais de 50 unidades em diferentes cidades do país e passou a fornecer cerca de 2 milhões de refeições por ano, com apoio de empresas e prefeituras.

A família Vontobel mantém negócios no setor de alimentos, com marcas como Neugebauer, Mu-Mu e Wallerius.

Veja o ranking dos bilionários mais velhos do Brasil em 2026:

  1. João Jacob Vontobel, 97 anos — R$ 3 bilhões
  2. Daniel Miguel Klabin, 97 anos — R$ 1,6 bilhão
  3. Consuelo Andrade de Araújo e família, 94 anos — R$ 2,2 bilhões
  4. Ivan Müller Botelho, 92 anos — R$ 5,1 bilhões
  5. Alair Martins do Nascimento, 92 anos — R$ 4,3 bilhões

Com informações do g1 RS, Dana e RBS TV.

Comentários

Comentários