O empresário João Jacob Vontobel, fundador e primeiro presidente da Vonpar, morreu neste sábado (19), aos 97 anos, no Rio Grande do Sul. A causa da morte não foi informada. Com fortuna estimada em R$ 3 bilhões, ele era considerado o bilionário mais velho do Brasil pela Forbes em 2026.

Nascido em Ijuí em 14 de março de 1929, Vontobel iniciou a trajetória empresarial em 1948. Em 1963, tornou-se franqueado da Coca-Cola e comandou a Vonpar, empresa que se tornou uma das principais engarrafadoras da marca no país antes de ser vendida à mexicana Femsa. Atualmente, a companhia mantém três fábricas e cinco centros de distribuição de bebidas e alimentos.

Além dos negócios, Vontobel criou uma iniciativa social que se tornou referência no Rio Grande do Sul. Em 2003, a Vonpar inaugurou em Porto Alegre o primeiro Prato Popular Restaurante Comunitário, com refeições a R$ 1 para pessoas cadastradas. O projeto chegou a mais de 50 unidades em diferentes cidades do país e passou a fornecer cerca de 2 milhões de refeições por ano, com apoio de empresas e prefeituras.