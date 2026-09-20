Morreu neste sábado (19), aos 77 anos, o médico sanitarista Paulo Roberto Teixeira, pioneiro na construção de políticas de saúde pública de enfrentamento ao HIV e à Aids no país. A causa da morte não foi divulgada.

Em 1983, Teixeira liderou a criação do primeiro programa de combate à Aids na América Latina, em São Paulo. Ele estabeleceu um modelo inovador baseado no atendimento especializado e no respeito aos direitos humanos e à dignidade dos pacientes.

Esses pilares foram fundamentais em um momento de incertezas científicas, pânico moral e estigmatização que marcaram o início da epidemia de HIV/Aids na década de 1980. A doença era associada principalmente a homens gays e bissexuais, o que reforçou o preconceito contra a população LGBTQIA+. A associação também alimentou a falsa ideia de que o vírus estaria restrito a determinados grupos, contribuindo para a marginalização de pessoas vivendo com HIV.