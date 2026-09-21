O avanço rápido do mar assustou pescadores, destruiu barcos e invadiu um restaurante na manhã desta segunda-feira (21) em cidades do Sul de Santa Catarina. O fenômeno foi registrado em vídeos em Laguna e Jaguaruna. Ninguém ficou ferido.

Na Praia do Cardoso, em Laguna, a água avançou antes das 6h. O pescador André Eduardo Bento estava no local quando percebeu a força do mar e correu para tentar proteger sua embarcação e a de um amigo.

Segundo relatou ao G1, a água chegou à altura do peito durante o esforço para evitar que os barcos fossem levados pela correnteza.