O avanço rápido do mar assustou pescadores, destruiu barcos e invadiu um restaurante na manhã desta segunda-feira (21) em cidades do Sul de Santa Catarina. O fenômeno foi registrado em vídeos em Laguna e Jaguaruna. Ninguém ficou ferido.
Na Praia do Cardoso, em Laguna, a água avançou antes das 6h. O pescador André Eduardo Bento estava no local quando percebeu a força do mar e correu para tentar proteger sua embarcação e a de um amigo.
Segundo relatou ao G1, a água chegou à altura do peito durante o esforço para evitar que os barcos fossem levados pela correnteza.
A força da água também derrubou o muro de uma igreja e provocou a invasão de um restaurante na região.
A Praia do Cardoso já havia registrado um tsunami meteorológico em 2023. Na ocasião, André trabalhava como salva-vidas e presenciou o fenômeno de difícil previsão por especialistas.
A Defesa Civil de Santa Catarina informou que monitora as condições meteorológicas. O estado está em alerta para rios, rajadas de vento, granizo e alagamentos, principalmente na região Sul.
A instabilidade está associada à aproximação e passagem de uma frente fria que avança pelo estado e ganha força entre a tarde e a noite.
Com informações do g1 e NSC TV.