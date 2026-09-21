Morre prefeito de Votorantim e irmão do 'prefeito tiktoker'
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O prefeito de Votorantim, Weber Maganhato Júnior, o Weber Manga (Republicanos), morreu na manhã desta segunda-feira (21) aos 54 anos após sofrer uma parada cardíaca. A prefeitura da cidade no interior paulista confirmou a informação em nota oficial.
A gestão municipal decretou luto de três dias e prestou solidariedade aos familiares, amigos, servidores e moradores do município.
"Weber Manga dedicou parte de sua trajetória à vida pública e assumiu a missão de administrar Votorantim com o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento da cidade e pelo atendimento à população", disse.
A morte provocou rápida repercussão nos Legislativos regionais. O presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, vereador Luis Santos (Republicanos), destacou a ligação do gestor com a Casa.
"Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do prefeito Weber Manga. Além de sua trajetória na vida pública, Weber fez parte da história da Câmara de Sorocaba como servidor. Neste momento de profunda dor, deixamos nosso abraço e nossas orações aos familiares, amigos e a toda a população de Votorantim", declarou Santos.
A Câmara Municipal de Votorantim também divulgou nota de pesar assinada pelo presidente da Casa, vereador Rodrigo Kriguer (PSD).
"Manifestamos nossas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e a toda a população votorantinense neste momento de dor e enlutamento para o nosso município."
Eleito em 2024 em sua primeira disputa nas urnas, ele cumpria o segundo ano de mandato à frente do Executivo municipal.
Nascido em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, em 4 de maio de 1972, Weber mudou-se para Votorantim ainda na infância. Antes da carreira pública, atuou na indústria como mecânico geral, ferramenteiro e projetista mecânico.
Na Câmara de Sorocaba, ingressou como servidor efetivo no cargo de operador de áudio e, posteriormente, assumiu a chefia da Divisão de Apoio Interno.
A trajetória política de Weber ganhou projeção regional também pela relação familiar com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), seu irmão.
A posse de ambos em janeiro de 2025 fez com que os dois irmãos passassem a comandar simultaneamente os Executivos de duas das principais cidades da região metropolitana de Sorocaba.
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