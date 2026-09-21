O prefeito de Votorantim, Weber Maganhato Júnior, o Weber Manga (Republicanos), morreu na manhã desta segunda-feira (21) aos 54 anos após sofrer uma parada cardíaca. A prefeitura da cidade no interior paulista confirmou a informação em nota oficial.

A gestão municipal decretou luto de três dias e prestou solidariedade aos familiares, amigos, servidores e moradores do município.

"Weber Manga dedicou parte de sua trajetória à vida pública e assumiu a missão de administrar Votorantim com o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento da cidade e pelo atendimento à população", disse.