Estive na jaderalmeida Campinas para prestigiar a vernissage da Design & Art Season. Foi uma noite especial de encontros entre arte, design e arquitetura!

Uma experiência incrível em um espaço encantador, onde a elegância se faz presente em cada detalhe e a curadoria se revela em cada escolha.

Quero agradecer imensamente à querida Corina e ao Alexandre Silveira pelo convite e pela recepção tão carinhosa. É sempre muito especial viver momentos como este, repletos de inspiração, boas conversas e beleza. Um ambiente que realmente nos envolve por sua atmosfera de exclusividade e bom gosto.

Para quem também aprecia design, sofisticação e uma curadoria inspiradora, fica aqui o meu convite para conhecer a exposição na @jaderalmeida.campinas até 5/10. Vale a visita!