A Polícia Federal encontrou no celular de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, uma foto em que ele aparece ao lado do procurador-geral da República, Paulo Gonet, em Londres, Inglaterra. Na imagem, os dois seguram charutos e estão diante de uma mesa com copos de uísque.

Segundo apuração do Metrópoles, a foto foi tirada em abril de 2024 e enviada a Vorcaro pelo advogado Ciro Soares em 19 de junho de 2025, acompanhada da mensagem “PG me mandou”. As iniciais fazem referência a Paulo Gonet.

Em manifestação ao Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), enviada na quinta-feira (17), Gonet afirmou que não tem relação de amizade com Vorcaro. O procurador disse que teve apenas um encontro presencial com o ex-banqueiro, em abril de 2024, durante um evento jurídico público em Londres, com participação de outras autoridades.