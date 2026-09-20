O ator Thiago Lacerda anunciou o fim de seu casamento com a atriz Vanessa Lóes após 25 anos juntos. A confirmação do término foi feita pelo artista em entrevista ao jornal O Globo, em que ele revelou que o processo vem ocorrendo há bastante tempo. Juntos desde 2001, os dois construíram uma trajetória marcada pela discrição e são pais de três filhos: Gael, Cora e Pilar.

Em seu relato, Lacerda descreveu o atual momento como delicado, recente e de muita dor, mas ponderou que a longa história trouxe aprendizados. "É um assunto íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza", desabafou o ator, reforçando o caráter recente da transição.

Ao longo das mais de duas décadas de união, a relação passou por períodos turbulentos que foram acompanhados publicamente. Em 2015, o casal enfrentou uma crise que resultou em um afastamento temporário. Anos depois, em 2022, os dois cogitaram o divórcio, mas reataram meses após o episódio, sendo vistos juntos em momentos familiares na praia. Desta vez, a separação foi oficializada pelo próprio ator.