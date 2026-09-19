Uma investigação da Polícia Civil aponta que bolsas de sangue de gatos coletado clandestinamente em Monte Alto (SP) eram revendidas por valores entre R$ 500 e R$ 800. Os tutores dos animais recebiam R$ 50 por gato levado para a coleta.

Cinco pessoas se tornaram rés após a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público por maus-tratos e associação criminosa.

Segundo a investigação, também havia pagamentos a pessoas envolvidas na captação e no transporte dos animais. Entre os registros estão diária de R$ 180, ajuda de R$ 25 para alimentação, um PIX de R$ 1.080 e R$ 400 pagos a uma intermediária.