A cheia do rio Tietê, nos últimos dias 13 e 14, deixou grande quantidade de lixo e entulho acumulados no Parque de Lavras, em Salto, no interior de São Paulo. Imagens aéreas mostram os resíduos concentrados no interior da antiga Usina Hidrelétrica de Lavras.

O parque é administrado pelo Consórcio Parque Lavras. A empresa afirmou neste domingo (20) que ainda não sabe quando o lixo acumulado será retirado do local.

Segundo a concessionária, o entulho está molhado e precisa secar antes de ser removido. Após a coleta, os resíduos são encaminhados para o aterro sanitário de Salto.