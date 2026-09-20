A Polícia Militar resgatou na manhã deste domingo (20) três pessoas que estavam em um helicóptero que caiu na noite de sábado (19) em Iaras, no interior de São Paulo.

A aeronave caiu na noite de sábado, e uma das vítimas conseguiu entrar em contato com a polícia na manhã deste domingo para pedir socorro. Os policiais então iniciaram as buscas, com apoio do Corpo de Bombeiros e do helicóptero Águia.

Na manhã deste domingo, as três vítimas foram localizadas com vida, em uma área de mata de difícil acesso. Elas foram socorridas pelo helicóptero águia para atendimento médico.