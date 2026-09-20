ACIDENTE AÉREO
PM resgata 3 pessoas vivas após queda de helicóptero
Por Isabela Palhares | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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A Polícia Militar resgatou na manhã deste domingo (20) três pessoas que estavam em um helicóptero que caiu na noite de sábado (19) em Iaras, no interior de São Paulo.
A aeronave caiu na noite de sábado, e uma das vítimas conseguiu entrar em contato com a polícia na manhã deste domingo para pedir socorro. Os policiais então iniciaram as buscas, com apoio do Corpo de Bombeiros e do helicóptero Águia.
Na manhã deste domingo, as três vítimas foram localizadas com vida, em uma área de mata de difícil acesso. Elas foram socorridas pelo helicóptero águia para atendimento médico.
Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente.