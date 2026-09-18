Morta na quinta-feira (17) em ataque na entidade que presidia, Patrícia Poncini foi vereadora por dois mandatos em Boituva, no interior de São Paulo. Ela era liderança do SOS (Serviço de Obras Sociais de Boituva), entidade voltada a famílias em situação de vulnerabilidade.

"Sem acreditar que estamos vivendo isso, minha irmã, hoje fica a saudade e a dor da sua partida. Guardarei para sempre você no meu coração e todas as lembranças que vivemos juntos", postou Ricardo Poncini, irmão de Patrícia, em rede social nesta sexta-feira (18). "Dá um abraço no pai, com certeza ele está te esperando. Você será eternamente amada e jamais será esquecida", completou.

A ex-vereadora e a coordenadora do SOS, Andrea Bento, foram atacadas por um funcionário terceirizado. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram ao local prestar socorro.