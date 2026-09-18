Quem era ex-vereadora morta a facadas no interior de SP
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Morta na quinta-feira (17) em ataque na entidade que presidia, Patrícia Poncini foi vereadora por dois mandatos em Boituva, no interior de São Paulo. Ela era liderança do SOS (Serviço de Obras Sociais de Boituva), entidade voltada a famílias em situação de vulnerabilidade.
"Sem acreditar que estamos vivendo isso, minha irmã, hoje fica a saudade e a dor da sua partida. Guardarei para sempre você no meu coração e todas as lembranças que vivemos juntos", postou Ricardo Poncini, irmão de Patrícia, em rede social nesta sexta-feira (18). "Dá um abraço no pai, com certeza ele está te esperando. Você será eternamente amada e jamais será esquecida", completou.
A ex-vereadora e a coordenadora do SOS, Andrea Bento, foram atacadas por um funcionário terceirizado. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram ao local prestar socorro.
Andrea está hospitalizada, com quadro estável. O suspeito fez contato com a Guarda Civil de Boituva e se entregou em rodovia que dá acesso a Sorocaba.
Patrícia foi vereadora de 2001 a 2008, pelo PMDB (hoje MDB). Como parlamentar, defendeu pautas ligadas à educação e à saúde da mulher, além de ter integrado a comissão de estudos sobre o contrato e a renovação dos serviços da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).
Ela foi professora da rede municipal de ensino. Também foi diretora de escolas de educação infantil e de ensino fundamental, incluindo o Caena (Centro de Atividades Complementares), com trabalho voltado ao ensino integral.
"Diante da brutalidade desse crime, esperamos uma apuração rigorosa e a responsabilização do autor com todo o rigor da lei. A violência contra a mulher não pode ser tolerada nem permanecer impune", disse nota da Câmara Municipal.
A Prefeitura de Boituva decretou luto oficial de três dias. "Foi uma mulher com uma história de trabalho e dedicação à nossa cidade, cuja partida, de maneira tão violenta, causa indignação e uma dor difícil de expressar", afirmou o prefeito Edson Marcusso (PSD).