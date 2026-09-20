Subiu para seis o número de mortos depois que um ônibus com romeiros caiu numa ribanceira de 15 metros na manhã deste domingo (20), em Cruzeiro (SP). Cinco mortes foram constatadas no local, e a sexta vítima morreu posteriormente na Santa Casa da cidade. Entre os mortos está uma criança de 10 anos.

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O ônibus saiu de Lavras (MG) por volta das 22h de sábado (19) com destino a Aparecida (SP), levando moradores de Lavras e cidades vizinhas. O acidente ocorreu na Rodovia Doutor Avelino Júnior, próximo à divisa entre São Paulo e Minas Gerais.