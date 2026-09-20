Subiu para seis o número de mortos depois que um ônibus com romeiros caiu numa ribanceira de 15 metros na manhã deste domingo (20), em Cruzeiro (SP). Cinco mortes foram constatadas no local, e a sexta vítima morreu posteriormente na Santa Casa da cidade. Entre os mortos está uma criança de 10 anos.
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O ônibus saiu de Lavras (MG) por volta das 22h de sábado (19) com destino a Aparecida (SP), levando moradores de Lavras e cidades vizinhas. O acidente ocorreu na Rodovia Doutor Avelino Júnior, próximo à divisa entre São Paulo e Minas Gerais.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo por motivos ainda não esclarecidos. Ele ficou ferido, foi levado para atendimento médico e passou pelo teste do etilômetro, que deu resultado negativo.
Os demais feridos foram encaminhados para hospitais da região, incluindo unidades em Cruzeiro, Guaratinguetá e Lorena.
As vítimas fatais identificadas até o momento são um homem de 47 anos, natural de Lavras; um homem de 74 anos, de Itumirim; um homem de aproximadamente 50 anos ainda não identificado; uma mulher de 63 anos, de Itumirim; uma criança de cerca de 10 anos sem identificação; e uma mulher cuja idade e identidade ainda não foram informadas. Os nomes não foram divulgados oficialmente.
A Polícia Militar Rodoviária investiga as circunstâncias do acidente e verifica a documentação do motorista e do veículo. A perícia esteve no local.
Com informações do g1