20 de setembro de 2026
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R$20 MILHÕES

Veja o resultado do concurso 3060 da Mega-Sena deste domingo (20)

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteou às 11h deste domingo (20) o concurso 3060 da Mega-Sena. O prêmio principal é de R$20 milhões.

Os números revelados foram: 

15 23 37 38 36 06

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e Facebook.

Desde o dia 19 de julho, os sorteios de todas as loterias que ocorriam aos sábados, incluindo a Mega-Sena, passaram a ser realizados aos domingos.

As apostas podem ser feitas até as 22h da véspera nas lotéricas, no portal de loterias da Caixa e no aplicativo. Os bolões, por sua vez, podem ser realizados nos canais eletrônicos da Caixa até 15 minutos antes do sorteio

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