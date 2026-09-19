A jornalista Susy Aponte, de 44 anos, candidata ao governo regional de Áncash, no Peru, foi assassinada a tiros neste sábado (19) durante um ato de campanha em um mercado de Caraz. Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas a um hospital.

Susy estava acompanhada de apoiadores quando foi atacada. A polícia informou que um homem de nacionalidade venezuelana foi preso. A identidade dele não foi divulgada.

As eleições regionais estão marcadas para 4 de outubro. Susy também mantinha o portal “China Polo Dominical”, no qual publicava denúncias sobre supostas irregularidades e casos de corrupção na polícia.