A jornalista Susy Aponte, de 44 anos, candidata ao governo regional de Áncash, no Peru, foi assassinada a tiros neste sábado (19) durante um ato de campanha em um mercado de Caraz. Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas a um hospital.
Susy estava acompanhada de apoiadores quando foi atacada. A polícia informou que um homem de nacionalidade venezuelana foi preso. A identidade dele não foi divulgada.
As eleições regionais estão marcadas para 4 de outubro. Susy também mantinha o portal “China Polo Dominical”, no qual publicava denúncias sobre supostas irregularidades e casos de corrupção na polícia.
Dias antes da morte, a jornalista relatou nas redes sociais que havia recebido ameaças vindas de prisões. O Conselho da Imprensa Peruana pediu uma investigação para esclarecer a motivação do assassinato.
Quatro jornalistas peruanos foram assassinados em 2025, segundo dados citados pela polícia.
Com informações da France Presse