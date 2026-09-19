Flávia Saraiva é ouro nas barras assimétricas
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A ginasta brasileira Flávia Saraiva conquistou o ouro na prova das barras assimétricas da etapa da Hungria da Copa do Mundo de ginástica artística.
Flávia fez a maior nota da final, com 13.366. A brasileira cravou a sua série, sem cometer erros durante a apresentação. Ela foi a última a se apresentar e já sabia a nota que precisava para ficar com o título. Ela tirou 5.6 de dificuldade e 7.766 de execução.
Essa foi sua primeira competição internacional do ano. Flávia tinha participado apenas do Troféu Brasil e do Brasileiro, onde tinha sido prata na mesma prova, com 13.466 de nota. Ela deverá participar do Mundial da modalidade, no mês que vem na Holanda.
Flavinha fará mais duas finais neste domingo. A brasileira ainda se classificou para as finais da trave — com Rebeca Andrade — e do solo.
Lorrane ficou na 4ª posição. O Brasil ainda teve a presença de Lorrane Oliveira nesta final e com 13.166, ela terminou fora do pódio. Tatum Drusch (EUA) e Barbora Kundrát (SLO) ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.