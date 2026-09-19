A ginasta brasileira Flávia Saraiva conquistou o ouro na prova das barras assimétricas da etapa da Hungria da Copa do Mundo de ginástica artística.

Flávia fez a maior nota da final, com 13.366. A brasileira cravou a sua série, sem cometer erros durante a apresentação. Ela foi a última a se apresentar e já sabia a nota que precisava para ficar com o título. Ela tirou 5.6 de dificuldade e 7.766 de execução.

Essa foi sua primeira competição internacional do ano. Flávia tinha participado apenas do Troféu Brasil e do Brasileiro, onde tinha sido prata na mesma prova, com 13.466 de nota. Ela deverá participar do Mundial da modalidade, no mês que vem na Holanda.