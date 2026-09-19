O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (19), em ato de campanha em Joinville (SC), que o presidente Lula (PT) aumentou o valor do Bolsa Família em um "ato de desespero" para tentar obter votos.

O reajuste de 15,04%, anunciado pelo governo na quinta-feira (17), eleva o benefício mínimo de R$ 600 para R$ 691 a partir de outubro.

"O desespero está tão grande que o Lula fez uma confissão nos últimos dias. Num ato de desespero, ele aumentou o Bolsa Família. Ele deu a prova de que ele não pensa no povo brasileiro. Ele só pensa nele", afirmou Flávio.