O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nessa quinta-feira (17) que as canetas emagrecedoras serão disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio foi feito 17 dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. Segundo o Ministério da Saúde, a oferta será feita com responsabilidade, após estudos e a definição de um protocolo clínico.

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Durante agenda em Montes Claros (MG), Lula acompanhou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em uma visita à fábrica da Eurofarma. Na ocasião, Padilha apresentou resultados iniciais do trabalho da pasta para avaliar a incorporação dos medicamentos usados no tratamento da obesidade ao SUS.