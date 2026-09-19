Alvos no Brasil podem sofrer nas próximas semanas sanções dos Estados Unidos ligadas ao combate às facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho).

As investigações americanas para embasar a ação têm sido intensas, segundo autoridades que acompanham o tema ouvidas pela reportagem com a condição de não terem os nomes divulgados.

As sanções podem recair sobre indivíduos, empresas ou instituições, inclusive com atuação política, cujos integrantes tenham alguma conexão com as facções brasileiras.