Um padre de 71 anos e uma mulher morreram em um acidente envolvendo dois carros e um caminhão na tarde desta sexta-feira (18), na Rodovia Abrão Assed (SP-338), em Mococa, no interior de São Paulo. Um vigário de 80 anos ficou gravemente ferido.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a colisão aconteceu por volta das 14h, no km 278, no sentido norte. Guaraciba Lopes de Oliveira Junior, pároco da Paróquia São Domingos, em Poços de Caldas (MG), morreu no local. Francisco dos Santos foi levado à UPA Amadeu Vieira Guerra e permanecia internado em estado grave.

A mulher dirigia um Citroën Basalt no sentido Mococa-Cajuru quando tentou ultrapassar um caminhão. Segundo o boletim de ocorrência, o carro bateu lateralmente em um caminhão-trator que seguia no sentido contrário, rodou na pista e atingiu de frente um Toyota Corolla Cross, onde estavam os dois religiosos e o motorista, de 56 anos.