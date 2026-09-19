O penúltimo fim de semana do inverno terá temporais no Sul e avanço da chuva para o Sudeste. A mudança é provocada pela formação da área de baixa pressão entre o Paraguai e o Sul do Brasil, que aumenta a instabilidade na região.

No Sul, a chuva ganha força neste sábado (19), principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Há previsão de pancadas moderadas a fortes, raios, ventos intensos e possibilidade de granizo. Em pontos isolados, as rajadas podem chegar a 90 km/h.

No domingo (20), a formação de um ciclone extratropical próximo à costa do Rio Grande do Sul aumenta o risco de chuva forte, temporais, granizo e ventos intensos. No Paraná, o solo já encharcado pode favorecer alagamentos e deslizamentos.

Chuva avança pelo Sudeste