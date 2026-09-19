O penúltimo fim de semana do inverno terá temporais no Sul e avanço da chuva para o Sudeste. A mudança é provocada pela formação da área de baixa pressão entre o Paraguai e o Sul do Brasil, que aumenta a instabilidade na região.
No Sul, a chuva ganha força neste sábado (19), principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Há previsão de pancadas moderadas a fortes, raios, ventos intensos e possibilidade de granizo. Em pontos isolados, as rajadas podem chegar a 90 km/h.
No domingo (20), a formação de um ciclone extratropical próximo à costa do Rio Grande do Sul aumenta o risco de chuva forte, temporais, granizo e ventos intensos. No Paraná, o solo já encharcado pode favorecer alagamentos e deslizamentos.
Chuva avança pelo Sudeste
Em São Paulo, a chuva aparece neste sábado no litoral e em outras áreas, com possibilidade de pancadas entre a tarde e a noite no oeste, noroeste, sul, sudoeste, litoral sul e centro do estado. Há risco de temporais no sul, extremo oeste e sudoeste paulista.
No domingo, as pancadas começam pela manhã em partes do oeste, sudoeste, sul e centro de São Paulo e avançam para outras regiões. Os temporais podem se concentrar principalmente perto da divisa com o Paraná.
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo também terão áreas de chuva. No Rio, a nebulosidade aumenta à tarde, enquanto o Sul de Minas e parte da Zona da Mata podem registrar chuva moderada a forte.
Calor continua em parte do país
No Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal permanecem com calor intenso e baixa umidade. Mato Grosso do Sul terá aumento da chuva, principalmente no sul, com possibilidade de temporais e volumes elevados.
No Nordeste, as pancadas ficam concentradas principalmente no litoral, enquanto o interior continua quente e seco. Na Bahia, a aproximação de uma frente fria favorece chuva entre o Recôncavo e Ilhéus.
No Norte, a chuva permanece mais concentrada no oeste. Nas demais áreas, o tempo segue quente e seco, com temperaturas próximas dos 40°C em pontos do Tocantins, sudeste do Pará e leste do Amazonas.
Com informações do g1.