SP chega a 36 casos de sarampo em 2026, e 26 não tinham vacinação
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O estado de São Paulo registra 36 casos de sarampo em 2026, segundo atualização da SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde) desta terça-feira (15). Eram 32 até a última sexta-feira (11).
Dos quatro novos registros, três são de moradores da cidade de São Paulo: dois meninos menores de 2 anos, ambos com esquema vacinal incompleto, e uma mulher de 24 anos, com histórico de vacinação.
O quarto caso é de um homem de 36 anos, morador de Santo André, também com histórico de vacinação. É o primeiro registro da doença neste ano no município, localizado no ABC.
Durante todo o ano passado foram registrados dois casos no território paulista.
Com os novos casos, a capital concentra 32 das ocorrências no estado. São Bernardo do Campo, também no ABC, tem dois registros, enquanto Guarulhos, na região metropolitana, e Santo André têm um caso cada um.
Do total, 26 pacientes não tinham registro de vacinação contra o sarampo ou estavam com esquema vacinal incompleto.
O que é sarampo e quais sintomas?
O sarampo é uma doença de transmissão respiratória causada por um vírus. Os sintomas mais comuns são febre alta, manchas vermelhas pelo corpo (exantemas), conjuntivite, coriza, mal-estar e tosse seca.
Como ocorre a transmissão?
A transmissão do sarampo acontece de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
Quais são as complicações mais sérias?
Pneumonia, infecção no ouvido, encefalite e morte.
Qual população corre mais risco com o sarampo?
As crianças menores de 5 anos (em especial, abaixo de 1 ano) e pessoas imunodeprimidas.
Qual é o tratamento?
Não existe. São tratados os sintomas para reduzir o desconforto.
Quem já teve sarampo está imune para sempre?
Sim, quem teve sarampo desenvolve uma imunidade de memória suficiente para se proteger pelo resto da vida. No entanto, quem não sabe se já teve a doença ou não tem comprovação de vacinação é orientado a se vacinar.
A vacina contra o sarampo é segura? Tem contraindicações?
Sim, é segura e eficaz. É uma das vacinas com menos restrições de uso. É contraindicada a imunossuprimidos e bebês menores de 6 meses. Pessoas com alergia a algum componente da vacina ou que já tiveram reação adversa devem buscar orientação na unidade de saúde.
Gestantes não devem tomar a vacina, pois ela é composta por vírus vivo atenuado, o que representa um risco durante a gravidez.
Onde posso tomar a vacina do sarampo?
Está disponível gratuitamente em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) nos 645 municípios do estado de São Paulo.
A imunização é a principal forma de prevenção. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do estado.
Quem pode se vacinar?
O Ministério da Saúde recomenda duas doses: a primeira aos 12 meses, com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), e a segunda aos 15 meses, com a tetraviral (que inclui proteção contra varicela).
Pessoas de 1 a 29 anos devem ter duas doses da tríplice viral, enquanto adultos de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma. Profissionais de saúde precisam comprovar duas doses independentemente da idade.
Na última quarta (9), a vacinação indiscriminada contra o sarampo de pessoas com idades entre 6 meses e 59 anos foi retomada em São Paulo nos distritos de Vila Maria, Vila Medeiros e Vila Guilherme, todos na zona norte da cidade.
Na capital paulista, os imunizantes estão disponíveis em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs/UBSs Integradas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados nas AMAs/UBSs Integradas, no mesmo horário.
Os munícipes podem consultar a unidade mais próxima de sua residência por meio da plataforma Busca Saúde: buscasaude.prefeitura.sp.gov.br.