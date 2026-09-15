O estado de São Paulo registra 36 casos de sarampo em 2026, segundo atualização da SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde) desta terça-feira (15). Eram 32 até a última sexta-feira (11).

Dos quatro novos registros, três são de moradores da cidade de São Paulo: dois meninos menores de 2 anos, ambos com esquema vacinal incompleto, e uma mulher de 24 anos, com histórico de vacinação.

O quarto caso é de um homem de 36 anos, morador de Santo André, também com histórico de vacinação. É o primeiro registro da doença neste ano no município, localizado no ABC.