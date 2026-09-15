A competição ocorre no Rio de Janeiro, com os todos os jogos no Maracanãzinho. São seis participantes: Brasil, Chile, Argentina, Bolívia, Colômbia e Venezuela.

Nesta terça-feira (15), os brasileiros venceram o Chile por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/16 e 25/11, em uma hora e 20 minutos de partida.

A seleção masculina de vôlei estreou com triunfo no Campeonato Sul-Americano da modalidade, que classifica o campeão à Olimpíada de Los Angeles (Estados Unidos).

As seleções jogam entre si ao longo de cinco rodadas, sendo campeã a que fizer melhor campanha. As vitórias por 3 sets a 0 ou 3 a 1 valem três pontos. Se o triunfo for por 3 a 2, a equipe ganhadora soma dois pontos e a que perder faz um ponto.

Pressionado após a má campanha na Liga das Nações, em que ficou fora da fase final pela primeira vez desde a criação do torneio, em 2018, o Brasil quase se complicou no primeiro set, encontrando dificuldades para abrir distância. Nas demais parciais, os brasileiros fizeram valer a superioridade e venceram sem maiores problemas.

O ponteiro Adriano, com 13 pontos, comandou a vitória da seleção comandada por Bernardinho, que ainda teve o oposto Bryan, maior pontuador da última edição da Superliga Masculina, anotando 11 pontos. O central Judson, por sua vez, fez nove pontos, sendo três deles de bloqueio.