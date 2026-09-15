Vasco vence Santa Fe e volta a uma semi continental após 15 anos
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O Vasco está nas semifinais da Copa Sul-Americana. O time cruz-maltino venceu o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0, em São Januário, e volta a disputar uma vaga em decisão de torneio continental após 15 anos.
Os gols foram marcados por Bruno Duarte, que desencantou com a camisa vascaína, e David, que fez o primeiro após ser alvo de operação policial. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.
Agora, a equipe de Pedro Emanuel aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Boca Juniors. Os times se enfrentam às 21h30, no Morumbis -os argentinos venceram o jogo de ida por 1 a 0.
De volta a uma semifinal
A última vez que o Vasco tinha alcançado uma semifinal de um torneio continental tinha sido em 2011. Naquela temporada, a equipe carioca chegou a esta fase da Sul-Americana após virada sobre o Universitario, do Peru -perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e ganhou em São Januário por 5 a 2. Na tentativa de chegar à final, porém, o Cruz-Maltino deu adeus ao torneio em confronto com a Universidad de Chile.
Como foi o jogo
Pressão colombiana. O Vasco começou tendo a bola, indo ao ataque e apostando em uma linha de marcação mais alta, mas isso durou pouco. Com um grande espaço no meio de campo, o time da casa viu o Santa Fe passar a ter vantagem, ter mais presença no campo ofensivo e criar boas oportunidades -em uma delas, Jardim fez grande defesa. Na pausa para hidratação, Pedro Emanuel tentou corrigir o rumo e deu orientações para que os jogadores pudessem ficar mais próximos.
Vasco se acerta e abre o placar. Após a parada para hidratação, o time carioca se mostrou mais compacto em campo, passando a ter mais a bola e empurrando o Santa Fe para o campo de defesa. O Cruz-Maltino começou a achar espaços e abriu o placar em uma investida que começou nos pés do zagueiro Saldivia, que avançou, cruzou para Bruno Duarte desencantar com a camisa vascaína. Sob os cantos da torcida, a equipe tentou manter o ritmo e os colombianos tiveram dificuldades em conseguir caminhos para o gol de Leo Jardim.
Novo cenário. Com a vantagem no placar, o Vasco recuou um pouco a linha de marcação e passou a apostar nas transições mais rápidas para chegar ao ataque, aproveitando a necessidade que o Santa Fe tinha em ir buscar o empate. Em certo momento, porém, o jogo virou uma "trocação", com correria e contra-ataque para lá e para cá.
Mudanças e mais um gol. Ramon Rique caiu no gramado e acusou fortes dores na panturrilha, e Thiago Mendes foi acionado. Pedro Emanuel, em uma tacada só, colocou também Nuno Moreira, Andrés Gómez e David. No primeiro lance após as substituições, Puma cruzou e David, de cabeça, fez o segundo do Vasco no jogo. Foi o primeiro gol do atacante após ser alvo de operação policial -em investigação de um suposto envolvimento com uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e de armas.
Reta final. O Santa Fe deu um gás e pressionou nos últimos minutos da partida, mas o Vasco conseguiu se segurar para evitar dor de cabeça no fim.
Lances importantes
Defendeu. Aos 20 minutos do 1º tempo, a bola foi cruzada para a área e Rodallega tentou pelo alto, mas não conseguiu. A bola ficou viva na área, o próprio camisa 11 finalizou à queima-roupa e Léo Jardim fez boa defesa.
Passou perto. Aos 21 minutos, Rodallega bateu falta e a bola passou perto do travessão.
Muito forte. Aos 23 minutos do 1º tempo, Adson avançou em contra-ataque e acionou Tchê Tchê nas costas da defesa, mas a bola foi muito forte e Mosquera saiu para fazer a defesa.
1x0. Aos 38 minutos do 1º tempo, Saldivia recebeu de Adson, aproveitou falha na marcação do Santa Fe, avançou pela direita e cruzou para Bruno Duarte abrir o placar.
Espalma! Aos 14 minutos do 2º tempo, o Vasco acelerou e a bola chegou em Ramon Rique pela direita, que bateu forte e o goleiro Andrés Mosquera empalmou.
2x0. Aos 19 minutos do 2º tempo, Puma cruzou e David, nas costas da defesa, cabeceou para balançar a rede