Entre os documentos do caso do Banco Master que tiveram o sigilo retirado nos últimos dias por determinação do ministro Edson Fachin, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), estão laudos e imagens sobre o suicídio de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o Sicário, em março de 2026 na carceragem da Polícia Federal de Minas Gerais.

Sicário foi apontado pela PF como chefe da milícia particular do banqueiro Daniel Vorcaro. Os documentos reunidos no processo reforçam a versão divulgada na ocasião de que ele se enforcou.

Embora não haja vídeos no material que se tornou público, os documentos trazem 166 frames de quatro câmeras do circuito interno da PF que captaram os fatos. O material publicado pelo STF cita, ainda, um conjunto de 17 laudos produzidos, incluindo perícias toxicológicas e análise dos celulares dos agentes que tiveram contato com ele.