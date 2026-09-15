O Ministério Público de São Paulo apresentou nesta terça-feira (15) uma denúncia contra o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pelo suposto cometimento do crime de apropriação indébita. De acordo com o órgão, o cartola teria usado recursos do clube para contratar serviços de segurança pessoal.

O promotor Cassio Conserino, responsável pela investigação, afirma que Stabile usou dinheiro do clube no pagamento dos serviços contratados junto à empresa Bear Security, que segundo a denúncia, teria atuado exclusivamente em benefício do dirigente e possivelmente de sua família.

O Corinthians teria desembolsado R$ 721.194,66 em pagamentos à empresa no período. Os pagamentos começaram em julho de 2025, mas o contrato formal só teria sido assinado em março de 2026. Além de notas fiscais que somam o montante, o MP aponta que Stábile teria reconhecido em uma entrevista que sabia que o clube pagava a empresa e chamado o serviço de "segurança VIP ao presidente".