Real Madrid evita empate, vence Elche e cola no Barcelona
| Tempo de leitura: 3 min
O Real Madrid visitou o Elche e, com direito a gol dramático nos acréscimos, venceu por 3 a 2 nesta terça-feira (15), no Estádio Manuel Martínez Valero, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.
Os gols madridistas foram marcados por Matías Dituro - contra, após desviar cobrança de falta de Arda Guler -, Kylian Mbappé e Carlos Espí. Os mandantes balançaram as redes com Osorio e Fernando Niño.
Com este resultado, o Real não viu o Barcelona se distanciar na liderança de La Liga. Os merengues têm os mesmos 15 pontos do rival, mas com um jogo a mais - o Barça tem 100% de aproveitamento no campeonato e entra em campo nesta rodada, nesta quarta-feira (16), contra o Racing.
Vini Jr. passou em branco na partida. O brasileiro teve diversas grandes chances de alterar o placar, mas não conseguiu balançar as redes. Ao ser substituído no segundo tempo, ele chegou a ser vaiado pelos torcedores do Elche.
O time mandante fez uma manifestação política antes da partida. Os jogadores entraram em campo com uma camiseta escrito "Todos somos Caballas", apelido dado aos moradores do enclave espanhol de Ceuta, território localizado no norte do continente africano e que recebeu uma migração em massa marroquina no final de julho. O ocorrido gerou medidas de controle de fronteiras na União Europeia.
Como foi o jogo
O jogo começou agitado. Logo no início, Arda Guler achou Vini Jr e deu excelente passe para o brasileiro, que finalizou muito mal e perdeu a chance na cara do goleiro Matías Dituro. 2min arda guler passa para vini que perde gol na cara
Aos 7 minutos, o Elche reagiu. Tete Morente recebeu passe pela direita, fez o pivô, girou e bateu, mas a bola passou à direita de Courtois.
Vini Jr teve outra chance de balançar as redes, mas não teve sucesso. Aos 20 minutos, o Real Madrid recuperou a posse da bola no campo de ataque. Ela sobrou para Vini Jr, que chutou com a parte externa do pé direito para fora.
Gol de falta ou contra? Arda Guler fez uma excelente cobrança aos 25 minutos. A bola foi na trave, voou de forma paralela à linha do gol até bater no braço do goleiro Matías Dituro. Desviada, ela balançou as redes e abriu o placar para o Real Madrid.
Gol de artilheiro do Campeonato Espanhol. Aos 33 minutos, Diomande recebeu ótimo passe do Valverde em profundidade e cruzou rasteiro para Mbappé ampliar.
Outro gol perdido por Vini. O brasileiro recebeu ótimo passe no segundo tempo e chutou forte, mas a bola foi à direita do gol de Matías Dituro. Ele foi substituído instantes depois e saiu vaiado pela torcida.
Os mandantes buscaram o empate. Osorio se movimentou bem, subiu livre e cabeceou firme, no chão, para vencer Courtois e diminuir para 2 a 1. 12 minutos depois, Fernando Niño empatou o jogo em 2 a 2.
Espí decide a partida. Desesperado, Mourinho colocou Endrick e Espí para jogar no abafa no fim da partida - e deu certo: o espanhol de 21 anos balançou as redes já nos acréscimos e garantiu a vitória por 3 a 2.