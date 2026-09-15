Uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública cumpriu mandados nesta terça-feira (15) em quatro estados e no Distrito Federal contra redes cibernéticas acusadas de chantagear crianças e adolescentes na internet. Seis adolescentes foram apreendidos.

A Polícia Civil apura a prática de "escravidão digital" e indução ao suicídio, a partir da morte de uma menina de 13 anos que foi transmitida nas redes. O caso motivou medidas contra a plataforma Discord.

A segunda fase da Operação Lívia é deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com apoio do Ciberlab (Laboratório de Operações Cibernéticas) do ministério e das polícias civis da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Distrito Federal.