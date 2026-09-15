Suspeito de matar jovem buscou emprego onde vítima trabalhava
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O homem de 21 anos suspeito de matar a estudante universitária de Londrina (PR) Thaissa Gabriely de Oliveira Marques, 21, buscou emprego na academia onde a vítima trabalhava, conforme a Polícia Civil do Paraná.
A corporação não informou quem é o advogado do suspeito, Gabriel de Almeida, que está preso. A Polícia Militar disse em entrevista à imprensa após o crime que ele confessou ter matado a jovem.
A estudante morreu esfaqueada em uma tentativa de estupro, no estacionamento da academia, que ainda seria inaugurada. O homem se aproximou da vítima quando ela entregava panfletos na rua com informações sobre o funcionamento do estabelecimento, na sexta-feira (11).
A Polícia Civil disse que o homem teria buscado uma vaga de trabalho na mesma academia dias atrás, mas não deu outros detalhes.
A suspeita é que o crime pode ter sido premeditado, já que o suspeito conhecia o local e havia tido algum contato com pessoas da academia. As investigações seguem em andamento na Delegacia da Mulher.
Após o crime, o suspeito fugiu do local, mas depois foi abordado por agentes. Inicialmente, ele disse que tinha sido vítima de um assalto. Após o corpo de Thaissa ser encontrado, ele confessou o crime e foi preso em flagrante, segundo a Polícia Militar.
Thaissa estudava nutrição na UniFil (Centro Universitário Filadélfia). Em nota, a instituição afirmou que ela "deixará saudades e será lembrada com carinho por todos que tiveram a oportunidade de compartilhar sua trajetória acadêmica e sua presença em nossa comunidade".