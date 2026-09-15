O homem de 21 anos suspeito de matar a estudante universitária de Londrina (PR) Thaissa Gabriely de Oliveira Marques, 21, buscou emprego na academia onde a vítima trabalhava, conforme a Polícia Civil do Paraná.

A corporação não informou quem é o advogado do suspeito, Gabriel de Almeida, que está preso. A Polícia Militar disse em entrevista à imprensa após o crime que ele confessou ter matado a jovem.

A estudante morreu esfaqueada em uma tentativa de estupro, no estacionamento da academia, que ainda seria inaugurada. O homem se aproximou da vítima quando ela entregava panfletos na rua com informações sobre o funcionamento do estabelecimento, na sexta-feira (11).