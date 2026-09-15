A histórica sessão no STF (Supremo Tribunal Federal) desta terça-feira (15) foi marcada por trocas de ofensas e bate-boca entre as autoridades do Judiciário.

Ainda nas primeiras horas de sessão, os ministros do Supremo usaram termos como "aprendiz de feiticeiro", "leviano" e "pixuleco". Mais tarde, o debate foi interrompido por uma nova discussão entre André Mendonça e Gilmar Mendes, que culminou em pedido de vista (mais tempo para analisar o caso) de Flávio Dino.

O último bate-boca começou quando Paulo Gonet, procurador-geral da República, negou ter relação de proximidade com Vorcaro. Ele afirmou ter falado apenas uma vez, de forma "brevíssima e banal", com o ex-banqueiro num evento com várias autoridades em 2024, e disse "ficar feliz" por Mendonça ter reconhecido que "nada foi colhido pela Polícia Federal que pudesse induzir alguma prática de ilícito" por parte dele.