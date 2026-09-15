15 de setembro de 2026
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VOTAÇÃO

STF tem 4 a 3 para manter separados casos de Moraes e Mendonça

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/Alejandro Zambrana/STF
Moraes pediu a palavra e reiterou que os casos sejam analisados juntos. 'Não há razão para a diferença de prazo', afirmou.
Moraes pediu a palavra e reiterou que os casos sejam analisados juntos. 'Não há razão para a diferença de prazo', afirmou.

O STF (Supremo Tribunal Federal) chegou a um placar provisório de 4 a 3 nesta terça-feira, 15, contra a proposta de analisar conjuntamente os casos envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. A votação, porém, não foi concluída porque Flávio Dino pediu vista, interrompendo o julgamento por até 90 dias.

O resultado temporário foi proclamado pelo presidente do STF, Edson Fachin. Votaram contra a análise conjunta Fachin, André Mendonça, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes defenderam que os dois casos fossem examinados simultaneamente.

Dino também manifestou posição favorável à análise conjunta, mas seu voto não foi computado por Fachin no placar porque o ministro pediu vista antes da conclusão da questão. Com isso, a sessão terminou sem uma decisão definitiva.

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