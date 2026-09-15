15 de setembro de 2026
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STF

Fachin vota para manter sessão sobre Moraes nesta terça

Por Anna Julia Lopes | da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
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Rosinei Coutinho/STF
O voto do presidente do tribunal vai contra o entendimento defendido pelos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino.
O voto do presidente do tribunal vai contra o entendimento defendido pelos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino.

O presidente do STF, ministro Edson Fachin, votou para manter a sessão da corte que analisa relatório da PF sobre o ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira (15).

O voto do presidente do tribunal vai contra o entendimento defendido pelos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino, que defendem o adiamento da sessão para o dia 23, quando relatório sobre o ministro André Mendonça também será analisado.

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