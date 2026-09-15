O ministro do STF Flávio Dino defendeu que só é possível realizar justiça com o devido processo legal e disse que é isso que distingue "juiz de justiceiro" e "julgamento de chacina". Ele está em ala oposta a André Mendonça no tribunal.

"A moderação e a ponderação como virtudes republicanas têm a lei como baliza, a norma como referência e é isso que distingue juiz de justiceiro, julgamento de chacina. Veja, a essas alturas, há alguém pensando apenas com a chave que não é jurídica", disse.

Dino questiona decisão de Fachin de trocar relator

Dino criticou o presidente da corte, Edson Fachin, por ter trocado da relatoria do procedimento que apura a ligação entre Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.