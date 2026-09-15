15 de setembro de 2026
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SESSÃO DO SUPREMO

'Só é possível realizar justiça com o devido processo legal'

Por Isadora Albernaz e Anna Júlia Lopes | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Rosinei Coutinho/STF
Sessão do Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, 15
Sessão do Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, 15

O ministro do STF Flávio Dino defendeu que só é possível realizar justiça com o devido processo legal e disse que é isso que distingue "juiz de justiceiro" e "julgamento de chacina". Ele está em ala oposta a André Mendonça no tribunal.

"A moderação e a ponderação como virtudes republicanas têm a lei como baliza, a norma como referência e é isso que distingue juiz de justiceiro, julgamento de chacina. Veja, a essas alturas, há alguém pensando apenas com a chave que não é jurídica", disse.

Dino questiona decisão de Fachin de trocar relator

Dino criticou o presidente da corte, Edson Fachin, por ter trocado da relatoria do procedimento que apura a ligação entre Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

"Em nenhum tribunal do país, nenhum, um presidente pode destituir um relator, porque se o fizer, presidente, veja, a responsabilidade de quem enverga a toga, aqui não é lugar de quem busca aplauso, aqui não é lugar de quem busca popularidade, aqui não é lugar para fazer biografia, aqui é lugar para fazer justiça. Se nós aceitarmos a vocatória, presidente, nós estaríamos abrindo uma avenida de autoritarismo, de despotismo, de tirania nos tribunais que ninguém vai controlar", disse.

Ministro afirma que Judiciário vive momento mais corrupto da história do Brasil

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou na sessão desta terça (15) que o sistema de Justiça brasileiro vive o momento mais corrupto de sua história. A fala ocorreu enquanto o magistrado questionava a decisão do presidente da corte, Edson Fachin, de assumir a relatoria do caso Master.

"Devo dizer que é o momento mais corrupto da história do poder Judiciário da história do Brasil, infelizmente, o que prova que há erros. Fala-se tanto de corrupção no Brasil, e a corrupção só aumenta", destacou. "Eu sou daqueles que acham que a corrupção não justifica um combate corrupto à corrupção", disse o ministro sem citar nomes.

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