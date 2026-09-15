O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), não participará da sessão inédita desta terça-feira (15) sobre o relatório da Polícia Federal sobre as mensagens de Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes. O magistrado se declarou impedido de julgar o caso depois de novos diálogos citarem pagamentos a seu filho.

Eles seriam feitos por meio da Consult Inteligência Tributária. As mensagens foram trocadas entre Luiz Rennó, então diretor jurídico do Banco Master, e o ex-banqueiro. Nelas, Rennó fala em pagamentos mensais de R$ 500 mil.

A assessoria do filho do magistrado afirma por meio de nota que "o advogado Kevin Marques não prestou serviço ao banco Master nem recebeu dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. Como informado anteriormente, o advogado Kevin Marques recebeu R$ 281,6 mil da Consult, empresa à qual prestou serviços jurídicos especializados na área tributária administrativa. A atuação profissional do advogado Kevin Marques em favor da Consult não tem qualquer relação com o Supremo Tribunal Federal".