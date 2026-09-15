O procurador-geral da República, Paulo Gonet, está presente no plenário do STF, contrariando vontade do presidente do STF, Edson Fachin, quepressionou para que o chefe da PGR se ausentasse da sessão desta terça (15).

A PF revelou que Daniel Vorcaro recebeu mensagens atribuídas a Gonet e pediu a Moraes que acionasse o procurador para barrar uma operação contra o Banco Master. Além disso, o filho de Gonet pediu ao banqueiro para ir a um evento custeado por ele em Londres, com despesas pagas.

O Conselho Superior do Ministério Público Federal abriu, no último dia 3, um procedimento para apurar as menções ao procurador-geral da República nas mensagens de Vorcaro.